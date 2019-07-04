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Интер требует за Икарди 60 млн евро – форвард может перейти в Ювентус

21:00 19 Читати українською
Интер требует за Икарди 60 млн евро – форвард может перейти в Ювентус
Мауро Икарди / Sky Sports

Нападающий Интера Мауро Икарди может оказаться в туринском Ювентусе.

Нападающий миланского Интера и сборной Аргентины Мауро Икарди может продолжить карьеру в Ювентусе, передает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, представители Ювентуса ведут переговоры с Вандой Икарди – женой и по совместительству агентом Мауро. Туринский клуб готов платить футболисту 8 млн в год. Сам Икарди не против переезда в Турин.

Отмечается, что Интер намерен выручить за форварда 60 млн евро. Контракт Мауро с "нерадзурри" рассчитан до лета 2021-го года.

В сезоне 2018/19 Икарди провел за Интер 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.

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