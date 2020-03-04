toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ЛИГА НАЦИЙ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Интер требует трех игроков Барселоны в обмен на Мартинеса

20:39 166 Читати українською
Интер требует трех игроков Барселоны в обмен на Мартинеса
Лионель Месси и Лаутаро Мартинес / Фото Goal

Интер очень высоко ценит своего талантливого нападающего Лаутаро Мартинеса.

Интер согласился на обмен Лаутаро Мартинеса на игроков Барсы, но предложил свой вариант списка "блаугрнас", сообщает Mundo Deportivo.

Барселона приготовила солидную сумму и двух своих игроков за Мартинеса

В шорт-лист "нерадзурри" попали сразу трое каталонцев – защитники Жан-Клер Тодибо и Сантьяго Рамос, а также хавбек Карлес Аленья.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами. По информации портала transfermarkt, стоимость 22-летнего аргентинца составляет 80 млн евро.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер

blog_ava
Сборная Украины узнала календарь матчей в Лиге наций 2020/21
09:14
1110
Теги
Барселона Барселона Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо Сантьяго Рамос Сантьяго Рамос Италия Трансферы Карлес Аленья Карлес Аленья Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Шеффилд Уэнсдей
21:45
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук