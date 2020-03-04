Интер требует трех игроков Барселоны в обмен на Мартинеса

Интер очень высоко ценит своего талантливого нападающего Лаутаро Мартинеса.

Интер согласился на обмен Лаутаро Мартинеса на игроков Барсы, но предложил свой вариант списка "блаугрнас", сообщает Mundo Deportivo.

Барселона приготовила солидную сумму и двух своих игроков за Мартинеса

В шорт-лист "нерадзурри" попали сразу трое каталонцев – защитники Жан-Клер Тодибо и Сантьяго Рамос, а также хавбек Карлес Аленья.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами. По информации портала transfermarkt, стоимость 22-летнего аргентинца составляет 80 млн евро.

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