Интер сыграл вничью против Торино, Фиорентина разгромила Кьево, Сампдория на выезде проиграла Удинезе

Матчи 2-го тура итальянской Серии А завершились победами Фиорентины, Дженоа и Удинезе, ничьей в игре Интера против Торино и Фрозиноне против Болоньи.

Интер быстро захватил преимущество, забив первый гол уже на 7-й минуте – это Перишич мощным ударом из пределов штрафной замкнул низовую передачу Мауро Икарди с правого фланга. Торино игра давалась очень тяжело, и на на 32-й минуте миланцы удвоили счет: Интер заработал штрафной в центре поля, Политано подал, а Де Врэй замкнул – 2:0. Казалось, что это победа, однако во втором тайме Торино сумел перевернуть ход матча. На 55-й минуте Белотти после длинной передачи Фальке вышел один на один с Хандановчем и уверенно его переиграл, а на 68-й мощный удар Мейте сравнял счет. Интер так и не оправился от этого, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью.

Дженоа в матче с Эмполи сделал всю работу за 12 минут. На 6-й Пйонтек замкнул передачу в штрафную точным ударом по воротам, а на 18-й Куами вышел под углом на вратаря и пробил в дальний угол. Оба удара привели к голам, ответы на которые скромный Эмполи не нашел за следующие 75 минут. Лишь на 90+4-й минуте Мраз сумел отквитать один мяч, но уже было поздно.

Кальяри на своем поле принимал Сассуоло, очень быстро вырвавшись вперед. На 10-й минуте Паволетти головой завершил длинную передачу с левого фланга ударом в ближний угол – 1:0. Сассуоло долго не мог отыграться, однако на 53-й минуте Беррарди получил длинную передачу, вышел один на один с вратарем и мощно пробил мимо него – 1:1. На 73-й минуте хозяева вновь вышли вперед: они заработали угловой, который замкнул вездесущий Паволетти. Впрочем, последнее слово было за гостями – на 90+8 минуте они заработали пенальти, который реализовал Бабакар.

Удинезе в матче против Сампдории поддержал тренд ранних голов и вышел вперед на 9-й минуте усилиями Де Паупа, точный удар которого стал единственным голом за весь матч. Сампа действовала неплохо, однако вырвать ничью не смогла – как и Кьево в параллельной игре против Фиорентины. Там все было по классике второго тура Серии А: ранний гол Миленковича был подкреплен голом Жерсона в конце первого тайма. Во втором "фиалки" довели дело до разгрома усилиями Бенасси, Кьезы и Симеоне, которые довели количество забитых голов до шести. На 76-й минуте Кьево отыграл один гол – это Томович отличился в воротах флорентийцев, однако на большее веронцев не хватило.

Матч Фрозиноне против Болоньи – единственная сухая игра в туре. Обе команды были очень активными, однако поразить ворота друг друга они так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Интер и Торино набрали первое очко в чемпионате и заняли 11 и 12 позиции соответственно. Удинезе, Фиорентина и Дженоа, добыв первую победу, заняли соответственно 4, 6 и 9 места. Кьево упало на последнюю строчку, Сампдория с нулем находится на 18-й позиции, а Болоня, Кальяри и Фрозиноне с одним – на 14-й, 15-й и 16-й.

Чемпионат Италии 2018/2019, 2-й тур

Интер – Торино – 2:2

Голы: Перишич, 7, Де Врэй, 32 – Белотти, 55, Мейте, 68

Дженоа – Эмполи – 2:1

Голы: Пйонтек, 6, Куами, 18 – Мраз, 90+4

Кальяри – Сассуоло – 2:2

Голы: Паволетти, 8, 73 – Бэррард, 53, Бабакар, 90+8 (пен)

Фиорентина – Кьево – 6:1

Голы: Миленкевич, 8, Жерсон, 42, Бенасси, 49, 90, Кьеза, 71, Симеоне, 90+3 – Томович, 76

Удинезе – Сампдория – 1:0

Гол: Де Пауп, 9

Фрозиноне – Болонья – 0:0