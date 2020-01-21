Интер сыграет в особой форме по случаю китайского Нового года

На что только не идут клубы, чтобы поддерживать интерес к себе во всем мире.

Миланский Интер решил по-особенному отметить китайский Новый год, сообщает официальная страница клуба в социальной сети Твиттер.

Интер увеличил предложение Тоттенхэму по трансферу Эриксена

"Черно-синие" в матче 21-го тура Серии А против Кальяри выйдут на поле в уникальной форме, изготовленной специально по случаю праздника. Матч начнется в воскресенье, 26 января, в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, президентом Интера в октябре 2018 года был избран 26-летний китаец Стивен Чжан. Он является сыном одного из членов Сунин Групп Чжана Жиндонга, который владеет большей частью акций клуба. Отметим, что Стивен стал самым молодым президентом в истории "нерадзурри".

Интер после 20-ти туров занимает второе место, набрав 47 очков. От Ювентуса, который идет первым, "змеи" отстают на четыре балла. Однако обладатель третьего места – римский Лацио – может опередить "нерадзурри", поскольку имеет игру в запасе.

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