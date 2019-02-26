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Интер сыграет с Миланом в специальной форме, сделанной к 20-летию сотрудничества с Nike

15:15 84 Читати українською
Интер сыграет с Миланом в специальной форме, сделанной к 20-летию сотрудничества с Nike
Специальная форма Интера в честь 20-летия партнерства с Nike / ФК Интер

Миланский Интер проведет дерби с Миланом в форме с 20 комплектов, посвященной партнерству с Nike.

Интер в своем Twitter сообщил, что сыграет против Милана в форме, сшитой к 20-летию партнерства с компанией Nike.

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Футболка сшита из 20 комплектов форм, в которых "нерадзурри" играли всех 20 сезонов сотрудничества с американским производителем спортивной одежды.

Поединок Интер – Милан состоится 17 марта.

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