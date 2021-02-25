Лидер Серии А сообщил неприятные новости. В лагере миланского Интера обнаружено несколько положительных случаев COVID-19.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта и исполнительный директор Алессандро Антонелло сдали положительные тесты на коронавирус. Также болезнь обнаружили у спортивного директора Пьеро Аузилио, клубного юриста Анджело Капеллини и еще одного членатренерського штаба, информирует официальный сайт "нерадзурри".

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Все инфицированные отправились на изоляцию в соответствии с утвержденными требованиями медицинского протокола. Об их самочувствии пока не сообщается, как и о наличии больных среди футболистов.

Напомним, команда Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая Милан на 4 пункта после 23-х туров. В воскресенье, 28 февраля, Интер примет Дженоа.

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