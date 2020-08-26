Интер стал самой дорогой командой Италии – Роналду и Ко сдали позиции после фиаско Сарри

Доминирование Ювентуса в чемпионате Италии завершилось – по крайней мере по суммарной стоимости игроков.

Transfermarkt обновил цены игроков по окончании сезона 2019/20, что изменило расклад сил в чемпионате Италии.

Интер официально определился с судьбой Конте

После длительного доминирования Ювентус больше не является самой дорогой командой Серии А – их обогнал Интер. Общая стоимость игроков "нерадзурри" теперь составляет 616,8 млн евро, тогда как представители "старой синьоры" оцениваются в общие 592,9 млн.

Отметим, что Ювентус под руководством Сарри стал чемпионом Италии, однако в решающих матчах Кубка и Суперкубка Италии уступил. Интер под руководством Конте стал вторым в Серии А, остановился на стадии полуфинала Кубка и проиграл в финале Лиги Европы Севилье.

Севилья – Интер: Днепр не один, рекордное чудо в финале ЛЕ, будущий партнер Лунина, герой привез 3 пенальти подряд