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Интер стал самой дорогой командой Италии – Роналду и Ко сдали позиции после фиаско Сарри

06:00 - Читати українською
Интер стал самой дорогой командой Италии – Роналду и Ко сдали позиции после фиаско Сарри
Де Лигт против Лукаку / Sky Sports

Доминирование Ювентуса в чемпионате Италии завершилось – по крайней мере по суммарной стоимости игроков.

Transfermarkt обновил цены игроков по окончании сезона 2019/20, что изменило расклад сил в чемпионате Италии.

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После длительного доминирования Ювентус больше не является самой дорогой командой Серии А – их обогнал Интер. Общая стоимость игроков "нерадзурри" теперь составляет 616,8 млн евро, тогда как представители "старой синьоры" оцениваются в общие 592,9 млн.

Отметим, что Ювентус под руководством Сарри стал чемпионом Италии, однако в решающих матчах Кубка и Суперкубка Италии уступил. Интер под руководством Конте стал вторым в Серии А, остановился на стадии полуфинала Кубка и проиграл в финале Лиги Европы Севилье.

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Маурицио Маурицио Сарри Антонио Антонио Конте Интер Интер Ювентус Ювентус Италия
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