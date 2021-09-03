"До ухода Роналду я говорил, что Ювентус – сильнейшая команда в Италии. Теперь фаворитом стал Интер.

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Ювентус потерял от 25 до 30 голов. Люди, которые говорили, что Роналду не такой мощный в Ювентусе, должны быть счастливы. Но форварда лучше него нет.

Кому-то придется забивать все эти голы. Не думаю, что Мойзе Кин способен на это, но было бы справедливо дать ему сезон, чтобы проявить себя.

Икарди недостаточно играет на команду, но от природы он умеет завершать атаки. Он легко забивает по 20 голов. Поскольку Ювентусу нужны эти 20 голов, может быть, клуб должен был лучше постараться, чтобы подписать Икарди", – сказал Вьери для TVI24.

Напомним, 36-летний Роналду перебрался из Юве в Манчестер Юнайтед за символические 15 млн евро.

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