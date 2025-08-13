Товарищеский матч

Монца – Интер – 2:2

Голы: Чюрриа, 32, Ацци, 89 – Биринделли, 45+1, Эспозито, 52

Интер провел второй летний контрольный матч после победы над Монако. На сей раз команде Кристиана Киву победить не удалось, хотя она играла основным составом. Интер был близок к тому, чтобы проиграть первый тайм, но на 45+1-й минуте Биринделли в безопасной ситуации срезал мяч в собственные ворота после навеса Димарко с фланга.

Второй тайм "нерадзурри" начали сильнее: первый же удар по воротам в исполнении Дармиана привел к голу: Пио Эспозито сыграл на добивании после сейва вратаря Монцы. Но на этот раз уже сам Интер упустил победу, позволив Ацце сравнять счет в конце игры.

В конце концов все решилось в серии пенальти – Решающим оказался сэйв Мартинеса, который отразил удар Сардо. Лаутаро Мартинес, Бастони, Барелла, Ачерби и Тюрам свои пенальти реализовали.

