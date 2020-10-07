Положительный тест сдал 21-летний защитник Алессандро Бастони, информирует официальный сайт "нерадзурри".

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Игрок Интера получил неприятную новость в расположении молодежной сборной Италии. Его сразу изолировали и отправили назад, однако есть риск, что болезнь коснулась и других игроков. У Бастони никаких серьезных симптомов нет.

Проблемы Интера могут ограничиться не только молодым центрбеком. Подозрение на COVID-19 есть и у Милана Шкриняра, который находится в составе сборной Словакии.

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