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Интер согласовал переход Видаля

00:40 8 Читати українською
Интер согласовал переход Видаля
Артуро Видаль / ФК Бавария Мюнхен

Миланский Интер близок к подписанию хавбека Баварии Артуро Видаля.

Миланский Интер договорился с Баварией о переходе чилийского хавбека Артуро Видаля, сообщает Sportitalia.

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"Нерадзурри" арендуют футболиста в год с возможным выкупом. Ранее сообщалось, что немцы готовы продать Видаля за 30 млн евро, но Интер хотел снизить цену.

31-летний чилиец перешел в Баварию в 2015 году из Ювентуса. За это время он трижды выиграл Бундеслигу, 1 раз Кубок Германии и 2 Суперкубка Германии.

Наингголан травмировался в дебютном матче за Интер

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