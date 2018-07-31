Интер согласовал переход Видаля

Миланский Интер близок к подписанию хавбека Баварии Артуро Видаля.

Миланский Интер договорился с Баварией о переходе чилийского хавбека Артуро Видаля, сообщает Sportitalia.

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"Нерадзурри" арендуют футболиста в год с возможным выкупом. Ранее сообщалось, что немцы готовы продать Видаля за 30 млн евро, но Интер хотел снизить цену.

31-летний чилиец перешел в Баварию в 2015 году из Ювентуса. За это время он трижды выиграл Бундеслигу, 1 раз Кубок Германии и 2 Суперкубка Германии.

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