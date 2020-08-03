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Манчестер Юнайтед не получит за Санчеса ни пенса, но сэкономит 60 миллионов

3 августа 23:00 - Читати українською
Манчестер Юнайтед не получит за Санчеса ни пенса, но сэкономит 60 миллионов
Алексис Санчес / LaPresse

Форвард Алексис Санчес, очевидно, надолго останется в миланском Интере. Сезон 2019/20 он провел на Джузеппе Меацца на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

"Нерадзурри" договорились о контракте с опытным нападающим. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

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Санчес достанется Интеру бесплатно. Чилиец договорился о досрочном прекращении действия соглашения с МЮ. "Красные дьяволы" не смогли получить за него 15-20 млн евро, однако сэкономят ориентировочно 60 млн на зарплате Санчеса. В свою очередь в Интере 31-летний форвард будет зарабатывать 7 млн в евровалюте за сезон.

В кампании 2019/20 Алексис Санчес провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач.

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