Адемола Лукман достиг полной договоренности по личным условиям контракта с Интером после прямых переговоров с миланским клубом сегодня, информирует инсайдер Фабрицио Романо. У нигерийца есть явное желание присоединиться к команде Кристиана Киву этим летом, и именно Интер является для форварда приоритетом, несмотря на интерес к нему со стороны других топ-клубов.

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Аталанта по-прежнему хочет получить сумму, превышающую 40 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, что прошлым летом Лукман пытался перейти в ПСЖ, из-за чего поссорился с боссами Аталанты. Однако этот трансфер так и не состоялся. Зимой после матча Лиги чемпионов с Брюгге (1:3) нигериец обвинил действующего наставника Ромы Джан Пьеро Гасперини в неуважении.

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