Интер согласовал контракт с Джеко
19:03 - Читати українською
Боснийский нападающий Эдин Джеко переберется из Рима в Милан.
Интер договорился о подписании нападающего Ромы Эдина Джеко, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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35-летний ветеран подпишет контракт до лета 2023-го. Ожидается, что босниец может стать заменой Лукаку, которого активно пытается подписать Челси. Портал transfermarkt оценивает Эдина в скромные 4 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Джеко провел 27 матчей, в которых отметился 7-ю голами.
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