Интер собрался заменить Лукаку форвардом Манчестер Юнайтед
Нападающий английского Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль попал в сферу интересов миланского Интера.
"Нерадзурри" изучают вариант с приглашением французского форварда, утверждает The Sun.
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На Джузеппе Меацца Марсьяль должен заменить Ромелу Лукаку. Бельгиец близок к возвращению в Челси за рекордные в истории АПЛ отступные. В свою очередь Интер якобы готов потратить на Марсьяля 50 млн фунтов. У нападающего МЮ, скорее всего, не будет места в основе "красных дьяволов" на новый сезон.
В предыдущей кампании Антони Марсьяль провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.
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