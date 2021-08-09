"Нерадзурри" изучают вариант с приглашением французского форварда, утверждает The Sun.

Интер согласовал контракт с Джеко

На Джузеппе Меацца Марсьяль должен заменить Ромелу Лукаку. Бельгиец близок к возвращению в Челси за рекордные в истории АПЛ отступные. В свою очередь Интер якобы готов потратить на Марсьяля 50 млн фунтов. У нападающего МЮ, скорее всего, не будет места в основе "красных дьяволов" на новый сезон.

В предыдущей кампании Антони Марсьяль провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее