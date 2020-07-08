Интер снова заинтересован в трансфере Кессье, – Ди Марцио

Полузащитник итальянского Милана Франк Кессье может сменить клубную прописку в черте города. Интерес к нему возобновил миланский Интер.

23-летний хавбек новый сезон может начать в составе "нерадзурри". Об этом журналист Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

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В трансфере Кессье заинтересован наставник Интера Антонио Конте. Он хочет подписать сильного физически центрхава в ближайшее трансферное окно. В январе "черно-синие" уже пытались переманить звезду соседей. Тогда Милан отказался обменять ивуарийца на Роберто Гальярдини.

К слову, в нынешнем сезоне Франк Кессье провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста.

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