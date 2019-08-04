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Интер смог вырвать победу у Тоттенхэма в матче Международного кубка чемпионов

19:33 56 Читати українською
Интер смог вырвать победу у Тоттенхэма в матче Международного кубка чемпионов
Тоттенхэм – Интер, товарищеский матч, 4 августа

Судьбу товарищеской встречи решила серия пенальти.

Товарищеские матчи
Тоттенхэм
1
1 : 1
1
Интер
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Тоттенхэм – Интер 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Лукас, 3 – Сенси, 36

Уже на третьей минуте "шпоры" открыли счет – Лукас получил мяч на углу штрафной и прошил Хандановича сверхмощным ударом. На ответ миланцам понадобилось чуть больше получаса. Партнеры вывели Стефано Сенси на рандеву с голкипером, и тот уверенно реализовал свой момент – 1:1.

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Во втором тайме ни одна из команд не смогла выйти вперед, поэтому им пришлось бить послематчевые пенальти. Несколько успешнее в лотерее был Интер – на промахи Эриксена и Скиппа "змеи" ответили единственным неудачным ударом от Пушкаша.

Оба клуба уже завершили свои выступления на товарищеском турнире – Тоттенхэм одержал четыре очка, у представителя Серии А на один пункт меньше.

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Англия Италия Тоттенхэм Тоттенхэм Интер Интер Тоттенхэм - Интер Международный кубок чемпионов
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