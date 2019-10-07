"Интер скучает по Икарди", – Ванда Нара похвасталась достижениями своего мужа в Милане

Ванда Нара, которая является женой и агентом форварда ПСЖ Мауро Икарди, призналась, что смотрелас мужем матч Интер – Ювентус (1:2).

"Конечно, мы смотрели матч между Интером и Ювентусом. Казалось, что в первом тайме Интер мог сделать больше.

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Икарди не скучал по этой игре, это Интер тосковал по нему. Им не хватает Мауро в Серии А и Лиге чемпионов. Напомню, Икарди забил 8 голов в 11 матчах против Ювентуса", – цитирует Ванду football-italia.

Летом аргентинский форвард перебрался из Интера в ПСЖ на правах аренды из-за конфликта с руководством миланского клуба.

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