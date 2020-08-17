Интер – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ

Интер и Шахтер разыграют последнюю путевку в финал Лиги Европы 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игру транслирует канал "Футбол 1". Предматчевая студия запланирована на 21:00. Матч, как и онлайн-трансляция Интер –Шахтер на "Футбол 24", стартует в 22:00. Победителя пары ждет испанская Севилья в финале ЛЕ. Это третья встреча команд в истории. Шахтер не смог победить Интер в квалификационном раунде Лиги чемпионов 15 лет назад, потерпев домашнее поражение и сыграв вничью на выезде. В то же время команда Каштру не проиграла ни одного матча за пределами Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Явным фаворитом дуэли букмекеры видели миланский клуб.

Интер – Шахтер: анонс и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы

Интер: Ханданович – Годин, де Врей, Бастони – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Мартинес, Лукаку

Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Кривцов, Матвиенко – Антонио, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес