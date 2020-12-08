Интер поборется с Шахтером в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на Футбол 24 начнутся 9 декабря в 22:00. В квартете В все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф самого престижного клубного турнира, поэтому в Милане ожидается ожесточенный поединок. В первой встрече между этими соперниками "горняки" сумели забрать один зачетный балл, расписав с подопечными Конте безголевую ничью.

Интер – Шахтер: "горняки" объявили заявку на решающий матч ЛЧ

Интер – Шахтер прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Букмекеры не слишком верят в команду Каштру. Например, William Hill дает мизерный коэффициент 1,28 на победу Интера, в то же время победа донецкого клуба оценивается в 10,00, а ничья – 5,80. Наиболее вероятным счетом называют 2:0 в пользу миланцев (коэффициент 7).

Еще одна ведущая контора BWin также больше уверена в команде Конте, оценивая их победу коэффициентом 1,24, успех Шахтера – 10, а ничью – 5,5.

В группе В лидирует Боруссия М с 8-ю очками, на втором месте расположился именно Шахтер с 7-ю зачетными баллами, такое же количество очков и у Реала. Замыкает квартет Интер, у которого 5 баллов. При таком сценарии только немецкий клуб гарантировал себе досрочно еврокубковую весну, но это так же может быть и место в Лиге Европы (третья ступень).

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