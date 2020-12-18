"Нерадзурри" сформировали шорт-лист из 5 защитников, которые станут свободными агентами летом 2021 года, сообщает Tuttosport.

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Место нашлось и двум чемпионам мира 2014-го – Жерому Боатенгу (Бавария) и Шкодрану Мустафи (Арсенал). Если с ними договориться не удастся, то Интер переключится на менее статусные варианты. Летом 2021-го должны стать бесплатными Никола Максимович (Наполи), Фабиан Шер (Ньюкасл) и Аисса Манди (Бетис).

Добавим, что Интер уже вылетел из Лиги чемпионов, поэтому не может рассчитывать на дополнительные заработки. Дела миланцев в чемпионате значительно лучше – второе место и всего очко отставания от Милана.

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