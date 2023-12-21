Кубок Италии, 1/8 финала

Интер – Болонья – 1:2 (в доп. время)

Гол: Аугусто, 92 – Бейкема, 112, Ндойе, 116

Интер сумел пройти Болонью и выйти в четвертьфинал Кубка Италии, но решить задачу в основное время команда Симоне Индзаги не сумела. Тренер "нерадзурри" применил ротацию, в связи с чем целый ряд игроков основы отсутствовал – шанс проявить себя получили резервисты.

Наполи сенсационно был разгромлен в Кубке Италии аутсайдером – у чемпиона случился "блэкаут"

Возможно, право пробить пенальти также следовало отдать кому-то из неосновных игроков. В середине второго тайма атакующий полузащитник Болоньи Урбански сыграл рукой в собственной штрафной, но капитан Интера Лаутаро Мартинес не сумел переиграть вратаря "россоблу" Равалью.

Возможно, это стоило Интеру путёвки в четвертьфинал Кубка. Несмотря на ранний гол Карлоса Аугусто в самом начале дополнительного времени (бразилец головой замкнул навес Димарко с углового), Интер "сдулся" как вчерашний Наполи в домашнем матче с Фрозиноне. На 112-й и 116-й минутах Джошуа Зиркзее оформил два ассиста – сначала на Бейкему, затем – на Ндойе. Во втором случае нидерландец просто-таки уничтожил ветерана Ачерби!

В четвертьфинале Кубка Болонья сыграет с Фиорентиной.