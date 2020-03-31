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Интер сделает огромную скидку на Лаутаро – за форварда борются Барселона и Реал

16:14 54 Читати українською
Интер сделает огромную скидку на Лаутаро – за форварда борются Барселона и Реал
Лаутаро Мартинес / Getty images

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес не покидает поле зрения европейских грандов.

Миланский Интер снизит сумму отступных в контракте форварда Лаутаро Мартинеса с 111 млн евро до 80 млн, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, руководство "нерадзурри" опасается финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В Милане не уверены, что в нынешних условиях найдутся желающие платить за игрока больше 100 млн евро. Кроме того, Интер будет требовать у клуба, который захочет подписать контракт с Мартинесом, полную сумму трансфера одним платежом.

Ранее сообщалось, что в покупке Лаутаро заинтересованы мадридский Реал и каталонская Барселона. В текущем розыгрыше Серии А аргентинец провел за миланцев 22 матча, в которых забил 11 мячей.

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