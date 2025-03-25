По информации Sport.sky.it, после отсутствия на матчах своих национальных команд, Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис получили новые прогнозы относительно своих травм.

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Для аргентинца есть оптимизм, а вот для нидерландца нужно будет дополнительное время на восстановление. Лаутаро Мартинес получил растяжение мышц, однако повреждение не является серьезным. Однако есть риск, что аргентинец пропустит дерби в Кубке Италии против Милана и матч Лиги чемпионов.

В то время как для Дюмфриса ситуация несколько сложнее. Нидерландец получил растяжение бицепса бедра, и его участие в следующих матчах остается под вопросом. Интер также не сможет рассчитывать на других игроков в ближайших матчах: Бастони пропустит из-за дисквалификации, а Зелински и де Врей находятся в реабилитации.

Напомним, Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А имея 64 пункта и опережает Наполи на 3 балла.

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