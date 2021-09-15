Интер – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
21:00 - Читати українською
Интер в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает мадридский Реал. Стартовые составы и информация касательно онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Интер – Реал Мадрид начнётся в 22:00 по киевскому времени. Обе команды являются соперниками Шахтера по группе D. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO"
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Стартовые составы
Интер:
Реал Мадрид:
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