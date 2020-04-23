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Интер размышляет над подписанием Погба – у миланцев есть несколько козырей

23 апреля 22:40 32 Читати українською
Интер размышляет над подписанием Погба – у миланцев есть несколько козырей
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед может вернуться в Серию А – правда, не в Ювентус.

Интер может включиться в борьбу за чемпиона мира-2018. Поскольку контракт Поля Погба с "красными дьяволами" истекает уже летом следующего года, то этим летом МЮ может продать француза по адекватной цене, поскольку не планирует активировать опцию продления соглашения.

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Ситуацией может воспользоваться Интер. Антонио Конте ранее успешно работал с Погба в Ювентусе и не против подписать своего бывшего подопечного. Тем более, Юнайтед и "нерадзурри" имеют хорошие отношения – раньше в Италию переехали Эшли Янг, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Также на Погба претендуют Реал и Ювентус, об интересе которых сообщалось ранее. В текущем сезоне 27-летний француз провел лишь 8 поединков из-за травмы.

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