Кубок Италии, полуфинал, второй матч

Интер – Милан – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Мартинес, 4, 40, Госенс, 82

Первый матч завершился без голов, но в этот раз оборона Милана капитулировала уже на 4-й минуте. Дармиан мягко набросил в район 11-метровой отметки, откуда Лаутаро Мартинес мощным ударом не оставил шансов Меньяну.

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После этого команды обменялись острыми моментами – Калабрия попал в руки Хандановичу, а Барелла с хорошей позиции пробил над перекладиной. Лаутаро использовал свои возможности гораздо эффективнее. На 40-й минуте аргентинец избежал офсайдной ловушки и перебросил Меньяна – Милан горит 0:2 до перерыва!

Беннасер мог отквитать один мяч во втором тайме, но VAR зафиксировал офсайд. Контрольный в голову команды Пиоли выполнил Робин Госенс. Экс-одноклубник Малиновского вышел на замену и уже через 3 минуты довел счет до разгромного.

Интер уверенно победил в дерби и вышел в финал. Завтра Ювентус и Фиорентина определят соперника "нерадзурри" (гостевой матч туринцы выиграли 1:0).

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