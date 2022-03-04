Интер справился с Салернитаной в 28-м туре Серии А (5:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок Интер – Салернитана стартовал в 21:45 по Киеву. Еще недавно команда Симоне Индзаги считалась главным претендентом на Скудетто, но два очка в четырех последних матчах отбросили действующего чемпиона на третью строчку. Впрочем, победа над последней командой Серии А позволяла "нерадзурри" вернуть лидерство. Аутсайдер, к слову, последние 4 поединка свел вничью.

Именно гости могли открывать счет на 4-й минуте, но Верди метров с 11-ти пробил значительно выше. Постепенно Интер прижал Салернитану к ее воротам и забил на 23-й минуте. Барелла классным пасом нашел Лаутаро, который поразил дальний угол. У "нерадзурри" было еще несколько моментов, но Лаутаро и Дюмфрис не смогли удвоить преимущество хозяев. Салернитана ответила быстрой контратакой, которую завершал Верди. Его удар с острого угла отразил Ханданович.

Впрочем, до перерыва Интер таки забил второй гол. Сработала та же связка – идеальный пас Бареллы и точный удар Мартинеса. Две конфетки от центрального хавбека Интера, который помог пострадавшим от войны украинцам.

После перерыва сценарий игры не изменился. Джеко с правого фланга отдал на Лаутаро, а тот сыграл на опережение и ударом под перекладину оформил хет-трик. На 64-й минуте Джеко отправил четвертый мяч в ворота гостей после паса Госенса, дебютировавшего за Интер в чемпионате Италии.

Босниец тоже оформил дубль, но арбитр отменил гол. Правда, VAR втал на сторону Интера – 5:0 на 69-й. На этом избиение завершилось. Команда Симоне Индзаги прервала серию без побед и вернула лидерство в чемпионате. У Интера 58 очков – Наполи с Миланом отстают на 1 балл. Салернитана продолжает идти последней – 15 пунктов.