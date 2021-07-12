Контракт 28-летнего португальца расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер пытался приобрести защитника Интера – 6 миллионов евро не убедили

В 2016-м Интер отдал лиссабонскому Спортингу за тогда еще чемпиона Европы немалые 40 млн евро. Мариу провалился в Италии и начал бродить по арендам – Вест Хэм, Локомотив М, тот же Спортинг. Хавбек не смог вернуться на высокий уровень, поэтому "нерадзурри" решили отпустить его без всякой компенсации.

Ожидается, что вскоре Мариу присоединится к другому лиссабонскому гранду – Бенфике.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии