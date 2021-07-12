Интер расторг контракт с Жоау Мариу – позорный конец экс-чемпиона Европы, за которого платили 40 миллионов евро
Полузащитник Жоау Мариу завершил свои страдания в составе миланского Интера.
Контракт 28-летнего португальца расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.
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В 2016-м Интер отдал лиссабонскому Спортингу за тогда еще чемпиона Европы немалые 40 млн евро. Мариу провалился в Италии и начал бродить по арендам – Вест Хэм, Локомотив М, тот же Спортинг. Хавбек не смог вернуться на высокий уровень, поэтому "нерадзурри" решили отпустить его без всякой компенсации.
Ожидается, что вскоре Мариу присоединится к другому лиссабонскому гранду – Бенфике.
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