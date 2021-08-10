Раджа Наингголан и Интер досрочно прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

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Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Последние несколько лет Раджа провел на правах аренды в Кальяри. Интер в 2018-м заплатил Роме за бельгийца 38 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает игрока в 5 млн.

В прошлом сезоне Серии А Наингголан провел 26 матчей и отметился голом. Игрок также известен своими скандалами и вспыльчивым характером.

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