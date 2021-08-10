Интер расторг контракт с Наингголаном
17:55 - Читати українською
Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан остался без клуба.
Раджа Наингголан и Интер досрочно прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
Интер готов продолжить массовую распродажу – в зоне риска двое вице-чемпионов мира
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Последние несколько лет Раджа провел на правах аренды в Кальяри. Интер в 2018-м заплатил Роме за бельгийца 38 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает игрока в 5 млн.
В прошлом сезоне Серии А Наингголан провел 26 матчей и отметился голом. Игрок также известен своими скандалами и вспыльчивым характером.
Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter