Интер рассчитывает на Джеко в матче против Динамо
22:41 - Читати українською
Миланский клуб в экстренном порядке пытается завершить переход Эдина Джеко.
Интер ускорился в переговорах с Ромой о подписании ветерана "волков" Эдина Джеко, сообщает SempreInter.
Челси объявил о подписании Лукаку
Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги намерен проверить боснийского нападающего уже в спарринге с киевским Динамо, который запланирован на 14 августа. В Интере Эдин должен заменить Лукаку, который перешел в Челси.
В прошлом сезоне Серии А Джеко провел 27 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.
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