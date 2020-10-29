Лукаку получил неприятное повреждение в матче с донецким Шахтером в групповом этапе Лиги чемпионов, хотя и полностью отыграл поединок.

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Как сообщает официальный сайт Интера, форвард сделал МРТ утром 29 октября. В ходе исследования было выявлено растяжение приводящих мышц левого бедра. За состоянием бельгийца будут пристально следить, но пока о сроках полноценного восстановления не сообщается.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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