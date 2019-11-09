Интер провел переговоры с Жиру – чемпион мира не хочет оставаться в Челси

Нападающий Челси Оливье Жиру уже в январе может перейти в миланский Интер.

Представители 33-летнего игрока сборной Франции уже провели первый этап переговоров с "нерадзурри", информирует Gazzetta dello Sport. В переходе заинтересован как сам игрок, так и наставник итальянской команды Антонио Конте, который в свое время тренировал Жиру в Челси.

Жиру получил предложения от двух клубов МЛС

Отметим, что чемпион мира-2018 в этом сезоне сыграл всего 120 минут в АПЛ. Его контракт с лондонским клубом действует до 30 июня 2020 года.

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