Миланский коллектив после завоевания чемпионства Италии в сезоне 2020/21 решил укрепить отношения с Алессандро Бастони.

Интер и Бастони заключили договор о продлении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение 22-летнего центрбека с "нерадзурри" рассчитано до 30 июня 2024 года. Алессандро в прошлом сезоне сделал весомый вклад в чемпионство – он провел 33 поединка в Серии А, в которых отметился 3-мя результативными передачами.

Ранее информировалось, что Алессандро Бастони находится на радарах Барселоны, Ливерпуля и Баварии.

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