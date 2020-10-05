Миланцы на своем официальном сайте сообщили об аренде 30-летнего латераля с правом выкупа.

Ренн усилился игроками Интера и Ювентуса перед стартом Лиги чемпионов

Дармиан провел за Парму 34 матча в сезоне 2019/20, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с "крестоносцами" рассчитан до лета 2023, нынешняя цена за Transfermarkt – 6,5 млн евро.

Приход Дармиана продолжил интересную тендецию Интера, которая заключается в регулярном приглашении экс-игроков Манчестер Юнайтед. Сейчас таких уже четверо вместе с Лукаку, Санчесом и Янгом.

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