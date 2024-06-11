Во вторник, 11 июня, Интер на своём официальном сайте объявил о продлении контракта со своим главным "мотором" середины поля Николо Бареллой. Сообщается, что хавбек сборной Италии поставил подпись под соглашением до лета 2029 года. "У меня никогда не было сомнений, я верю в этот проект", – заявил игрок.

Звезда Интера заблокировал сестру в соцсетях – она встречается с игроком Ювентуса и праздновала выигрыш Кубка Италии

Согласно Gazzetta dello Sport, новый контракт сделал Бареллу самым высокооплачиваемым итальянцем в Серии А. Теперь Николо будет зарабатывать в стане "нерадзурри" 7 млн евро в год, не считая бонусов. Срок предыдущего контракта Бареллы с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В настоящее время Барелла находится в Германии в расположении сборной Италии. Он пропустит первый матч своей команды на Евро-2024 против Албании из-за повреждения.

Напомним, что Интер вот-вот должен продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Переговоры по этому поводу ведутся уже длительное время.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В