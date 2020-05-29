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Интер продлил контракт с Янгом и планирует сохранить Санчеса

18:30 24 Читати українською
Интер продлил контракт с Янгом и планирует сохранить Санчеса
Эшли Янг / ФК Интер

Спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио признался, что миланский клуб рассчитывает на Алексиса Санчеса и Эшли Янга.

По словам функционера, Интер уже воспользовался опцией продления контракта с Янгом, который перебрался на Джузеппе Меацца зимой из Манчестер Юнайтед. Также миланцы хотят продлить аренду Алексиса Санчеса, права на которого принадлежат тем же "красным дьяволам".

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"Могу сказать, что Интер воспользовался опцией пролонгации сотрудничества с Эшли Янгом на 1 год. Мы стремимся удержать всех игроков, включая Алексиса Санчеса. Он хорошо проявлял себя до травмы. Он напоминал мне себя образца Удинезе и Арсенала. Алексису немного не повезло, но эта вынужденная пауза – его возможность заявить о себе", – цитирует Аузилио Football Italia.

К слову, Янг успел забить 1 гол и отдать 1 ассист в 5 матчах Серии А. Санчес забил 1 гол и дважды ассистировал партнерам в 9 поединках чемпионата.

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Италия Трансферы Чемпионата Италии Пьеро Аузилио Трансферы Интера Эшли Янг Эшли Янг Алексис Санчес Алексис Санчес Интер Интер Трансферы
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