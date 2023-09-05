В прошлом сезоне 47-летний специалист впервые за 13 лет вывел "нерадзурри" в финал Лиги чемпионов, где они проиграли Манчестер Сити. Неудивительно, что руководство Интера хотело удержать Симоне Индзаги, контракт которого заканчивался летом 2024 года.

Индзаги определил "лишнего" игрока в заявке Интера на Лигу чемпионов – ему пришлось уступить место новичку

Как информирует официальный сайт миланцев, итальянский тренер продлил соглашение с клубом до 2025 года. Индзаги возглавил Интер в сезоне 2021/22. Под руководством специалиста "нерадзурри" пополнили свою полку с трофеями, выиграв дважды Суперкубок Италии.

В текущем сезоне Интер набрал максимум очков в трех турах Серии А, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. "Нерадзурри" вместе с Миланом делят первую строчку в турнирной таблице.

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