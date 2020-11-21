36-летний ветеран продлил свое соглашение с "нерадзурри". Согласно новому контракту, Ханданович будет защищать цвета Интера до 30 июня 2022 года. Официального подтверждения пока нет, однако все необходимые бумаги уже подписаны, убеждает Inter News.

"Кандидат на замену Хандановичу": ведущая газета Италии в восторге от Трубина

Словенский вратарь перебрался в Интер в 2012 году из Удинезе за 15 млн евро и остается основным кипером команды, несмотря на почтенный возраст. В текущем сезоне провел за команду Антонио Конте 10 поединков, в которых пропустил 16 мячей. Также защищал ворота "нерадзурри" в матче Лиги чемпионов против Шахтера на НСК Олимпийский (0:0).

Надскладний іспит Барси перед Динамо, "побитий" Ліверпуль проти лідера АПЛ, Гаттузо може зупинити Мілан – анонс вікенду