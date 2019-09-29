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Интер продемонстрировал свой лучший старт сезона за последние 53 лет

10:50 67 Читати українською
Интер продемонстрировал свой лучший старт сезона за последние 53 лет
Интер / ФК Интер

Команда Антонио Конте выиграла все шесть матчей в чемпионате Италии сезона-2019/20

55’ Якуб Янкто
 
Стефано Сенси 20’
Алексис Санчес 24’
Алексис Санчес 46’
Роберто Гальярдини 61’
20’ Стефано Сенси
24’ Алексис Санчес
46’ Алексис Санчес
55’ Якуб Янкто
61’ Роберто Гальярдини

В матче 6-го тура Серии А миланский Интер победил генуэзскую Сампдориб со счетом 3:1. Эта победа позволила "нерадзурри" сохранить лидерство в чемпионате – "черно-синие" набрали 18 очков из 18 возможных.

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Отметим, что ранее Интер лишь однажды в истории выигрывал стартовые 6 поединков в чемпионате – такое случалось в сезоне 1966/67. В той кампании "нерадзурри" финишировали на втором месте, отпустив от себя Ювентус всего на один пункт.

Ранее в этом сезоне Интер также побеждал Лечче, Кальяри, Удинезе, Милан и Лацио. Вторым в турнирной таблице идет Ювентус, который находится на расстоянии двух очков от миланцев.

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