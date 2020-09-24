Полузащитник Интера Антонио Кандрева в ближайшее время станет игроком Сампдории.

Хавбек присоединится к генуэзскому клубу лишь за 2,5 млн евро, а контракт рассчитан до 2024 года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Трансфер оформят в ближайшее время и уже завтра, 25 сентября, Кандрева проведет первую тренировку в составе нового клуба.

К слову, Антонио провел 40 поединков в составе Интера в прошлом сезоне, записав в свой актив 7 голов и 9 ассистов.

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