Интер присоединился к борьбе за Диня – возможному конкуренту Миколенко ничего не гарантируют
Защитник Люка Динь Эвертона получает все больше вариантов для продолжения карьеры.
Хотя Рафаэль Бенитес недавно опроверг слухи о конфликте с французом, сам футболист продолжает искать себе новый клуб. К тому же, совсем скоро конкуренция на его позиции вырастет – Эвертон подпишет Виталия Миколенко.
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По информации GDS, новым претендентом на Диня стал миланский Интер. Отмечается, что действующие чемпионы Италии видят в лице 28-летнего защитника подмену Ивану Перишичу. Хорват стал незаменимым игроком для Симоне Индзаги, поэтому пока не ясно, согласится ли француз на переезд в Италию с не очень четкими перспективами.
Ранее сообщалось, что об интересе к Диню еще одного из лидеров Серии А. Наполи даже мог бы предложить Люке место в стартовом составе, ведь левый фланг обороны в команде Лучано Спаллетти укомплектован не лучшим образом.
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