Хотя Рафаэль Бенитес недавно опроверг слухи о конфликте с французом, сам футболист продолжает искать себе новый клуб. К тому же, совсем скоро конкуренция на его позиции вырастет – Эвертон подпишет Виталия Миколенко.

Бенитес рассчитывает на Диня – тренер Эвертона похвалил потенциального конкурента Миколенко

По информации GDS, новым претендентом на Диня стал миланский Интер. Отмечается, что действующие чемпионы Италии видят в лице 28-летнего защитника подмену Ивану Перишичу. Хорват стал незаменимым игроком для Симоне Индзаги, поэтому пока не ясно, согласится ли француз на переезд в Италию с не очень четкими перспективами.

Ранее сообщалось, что об интересе к Диню еще одного из лидеров Серии А. Наполи даже мог бы предложить Люке место в стартовом составе, ведь левый фланг обороны в команде Лучано Спаллетти укомплектован не лучшим образом.

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