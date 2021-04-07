Лидер чемпионата Италии обнародовал образец новой экипировки на следующий сезон. Дизайнеры смогли удивить – такого решения от "нерадзурри" мало кто ожидал.

Интер, который недавно представил новую эмблему, продолжает работать над обновлением клубного бренда. На официальном сайте "нерадзурри" обнародовали новую игровую форму серии IM Collection на сезон 2021/22. Техническим партнером Интера остается Nike, а титульным спонсором – Pirelli.

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Дизайн футболки удивляет с первого взгляда. В ней объединены сразу 4 цвета – традиционные синий и черный, а также белый с желтым. Кроме того, это первая форма с новой эмблемой клуба.

Продажа футболок уже стартовала на официальном сайте Nike. Стоимость – от 90 евро.

Напомним, команда Антонио Конте уверенно лидирует в чемпионате Италии и является главным фаворитом в борьбе за Скудетто. "Нерадзурри" опережают Милан на 8 очков, имея игру в запасе, а Ювентус отстает на 12 пунктов.

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