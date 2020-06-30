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Интер представил форму на сезон-2020/21 – традиционные вертикальные полосы претерпели радикальные изменения

11:53 - Читати українською
Интер представил форму на сезон-2020/21 – традиционные вертикальные полосы претерпели радикальные изменения
Интер / ФК Интер

Дизайнеры американской компании Nike разработали оригинальный вариант домашней формы "неррадзури".

Миланский Интер на своем официальном сайте представил новый домашний комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

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Экипировка выполнена в традиционных для миланского клуба цветах – черном и синем. Дизайнерской особенностью, которая отличает форму от предыдущих образцов, стали вертикальные полосы, которые оказались не прямыми, а зигзагообразными. К слову, техническим спонсором команды является американская фирма Nike.

Напомним, Интер после 28-ми туров занимает в турнирной таблице Серии А третье место, на четыре пункта отставая от Лацио, который идет вторым.

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