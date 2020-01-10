Интер предложил своего хавбека в обмен на Эриксена – Тоттенхэм требует немалую сумму

Руководство миланского Интера продолжает вести переговоры с лондонским Тоттенхэмом о приобретении полузащитника Кристиана Эриксена.

Тоттенхэм хочет выручить от продажи Эриксена, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года, не менее 20 млне евро. Интер пока не готов заплатить такую ​​сумму, но уже предложил "шпорами" обменять датчанина на хавбека Матиаса Весино, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Интер прокомментировал информацию о переговорах с Эриксоном

Отмечается, что Интер может еще улучшить свое предложение, а также ведет переговоры с агентом Эриксена о переходе игрока на правах свободного агента следующим летом.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 голевые пасы в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Весино записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 17 встречах за Интер.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот