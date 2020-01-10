Интер предложил своего хавбека в обмен на Эриксена – Тоттенхэм требует немалую сумму

Руководство миланского Интера продолжает вести переговоры с лондонским Тоттенхэмом о приобретении полузащитника Кристиана Эриксена.
Тоттенхэм хочет выручить от продажи Эриксена, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года, не менее 20 млне евро. Интер пока не готов заплатить такую сумму, но уже предложил "шпорами" обменять датчанина на хавбека Матиаса Весино, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Интер прокомментировал информацию о переговорах с Эриксоном
Отмечается, что Интер может еще улучшить свое предложение, а также ведет переговоры с агентом Эриксена о переходе игрока на правах свободного агента следующим летом.
В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 голевые пасы в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Весино записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 17 встречах за Интер.
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