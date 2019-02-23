Интер предложил Икарди новый контракт на улучшенных условиях

Нападающий Интера Мауро Икарди может рассчитывать на улучшение своего финансового положения.

Руководство Интера хочет сохранить своего основного форвада Мауро Икарди в миланском клубе, сообщает Corriere dello Sport.

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Боссы "нерадзури" предлагают 26-летнему аргентинцу контракт на 4 года с зарплатой в 6,5 млн евро в год. Жена форварда Ванда Нара, которая является агентом игрока, ранее заявляла, что Мауро хочет получать 7,5 млн евро плюс бонусы.

Напомним, ранее тренерский штаб Интера лишил Икарди капитанской повязки.

В текущем сезоне Серии А Мауро провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 2-мя ассистами.

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