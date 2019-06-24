Интер предложил 60 млн евро за Лукаку – Манчестер Юнайтед требует значительно больше

"Красные дьяволы" и "нерадзурри" не могут договориться о переходе бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Проблемой в переговорах стала цена нападающего, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Итальянцы предложили за Лукаку 60 миллионов евро, однако Манчестер Юнайтед такая сумма не устраивает. Руководство "красных дьяволов" требует за игрока сборной Бельгии 85 миллионов евро. Интер надеется найти компромисс в дальнейших переговорах с английским грандом.

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Ранее сообщалось, что в подписании Лукаку лично заинтересован новый тренер "ужей" Антонио Конте, который хочет избавиться от многолетнего лидера атаки команды Мауро Икарди.