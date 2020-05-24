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Интер предложил 33-летнему Кавани долгосрочный контракт с самой большой зарплатой в клубе

13:08 31 Читати українською
Интер предложил 33-летнему Кавани долгосрочный контракт с самой большой зарплатой в клубе
Эдинсон Кавани

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани близок к возвращению в Серию А. Отказаться от роскошного предложения Интера будет трудно.

Кавани летом станет свободным агентом – его контракт с ПСЖ подходит к концу. Воспользоваться ситуацией пытается Интер, подписав уругвайца бесплатно.

"Нерадзурри" предложили Эдинсону 3-летний контракт с самой большой зарплатой в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Интер идет на такой отчаянный шаг, потому что ситуация с форвардами сложная: Лаутаро Мартинес рвется в Барселону, а Мауро Икарди вряд ли помирится с клубом.

Кавани уже выступал в Италии за Палермо и Наполи с 2007-го по 2013-й. Последние 7 лет форвард провел в ПСЖ, за который забил 200 голов в 300 матчах во всех турнирах.

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