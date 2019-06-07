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Интер предлагает Ребичу зарплату в размере 4 млн евро в год

00:52 17 Читати українською
Интер предлагает Ребичу зарплату в размере 4 млн евро в год
Анте Ребич / Bild

Вингер Айнтрахта Анте Ребич все ближе к переходу в миланский Интер.

В трансфере хорвата заинтересован Интер. Миланцы предлагают ему контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год после уплаты налогов, передает Bild.

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Таким образом, Интер планирует заменить соотечественника Ребича Ивана Перишича, который планирует покинуть команду этим летом.

В сезоне 2018/19 Анте Ребич провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 6 ассистами.

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