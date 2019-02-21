Интер предлагает Ракитичу 6,5 миллиона евро в год

Лига Европы — 23:50 864
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Динамо побеждает Олимпиакос по ходу матча 1/16 Лиги Европы – Фран Соль забил дебютный гол
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Айнтрахт – Шахтер: закономерный вылет "горняков" с долей невезения, топ-атака немцев и неприятная тенденция дончанЛига Европы — 23:30 2111
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Айнтрахт – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 22:03 14686
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Динамо – Олимпиакос: греческие СМИ нашли ахиллесову пяту у команды Хацкевича перед матчем ЛЕЛига Европы — 19:15 618