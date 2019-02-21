Интер предлагает Ракитичу 6,5 миллиона евро в год

Интер ведет переговоры о переходе Ивана Ракитича в летнее трансферное окно.

Интер ведет переговоры с агентом Ракитича относительно личного контракта. Итальянцы предлагают 30-летнему хавбеку контракт до 2022 года с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport. В Барселоне хорват получает 5,5 миллиона евро, а контракт футболиста рассчитан до 2021 года.

Барселона не будет продлевать контракт с Ракитичем, – Sport.es

Напомним, ранее сообщалось, что Интер провел тайные переговоры с Барселоной по Ракитичу, клубы могут договориться о трансфере за 40 миллионов евро.